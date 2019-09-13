Vincent Kompany jübilesinde oynamadı

Kariyerine Anderlecht’te başlayan, Manchester City’nin efsanesi haline gelen Vincent Kompany için önceki gece bir jübile maçı düzenlendi. Ancak 33 yaşındaki stoper, sakatlığı nedeniyle jübilesi için organize edilen maçta forma giyemedi ve bir ilkin altına imza attı.

City ise Belçikalı için büyük bir jestin altına imza atarak Manchester’da bir sokağın adını ‘Kompany’ olarak değiştirdi.

Yaklaşık 16 yıllık kariyerinin yaklaşık 2.5 senesini sakat olarak geçiren Kompany, vedasıyla ilgili ise “Bu tipik ben... Sakatlığım var ve bu akşam risk almayacağım ancak sahada çok iyi futbolcular olacak” dedi.





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