Vincent Janssen, 2017-18 sezonunda Tottenham’dan Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelmişti. Hollandalı oyuncu takımın değişilmez ismi olsa da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünde oynayamadı.

Şu anda Meksika’da Monterrey forması giyen Janssen, “Tottenham’dan sonra Fenerbahçe’ye gittiğimde ortam farklı geldi, alışamadım. Sakatlıklar da eklenince işler iyi gitmedi” dedi.

Janssen, Çubuklu formayla 18 maçta 5 gol atmıştı.