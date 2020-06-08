Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı
2017-18 sezonunda Tottenham’dan Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelen Vincent Janssen, geçirdiği ağır sakatlıklar nedeniyle kendisini gösterememişti. Hollandalı futbolcu, ortamın farklı geldiğini ve Fenerbahçe'ye alışamadığını açıkladı.
Vincent Janssen, 2017-18 sezonunda Tottenham’dan Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelmişti. Hollandalı oyuncu takımın değişilmez ismi olsa da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünde oynayamadı.
Şu anda Meksika’da Monterrey forması giyen Janssen, “Tottenham’dan sonra Fenerbahçe’ye gittiğimde ortam farklı geldi, alışamadım. Sakatlıklar da eklenince işler iyi gitmedi” dedi.
Janssen, Çubuklu formayla 18 maçta 5 gol atmıştı.