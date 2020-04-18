Monterrey takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vincent Janssen, ülke basınına açıklamlarda bulundu. Hollandalı yıldız, sarı lacivertli takımdaki günleri hakkında konuştu.

"Çok talihsiz günler yaşadım"

Tottenham'da ilk sezonumda 40 maç oynadım ancak birçoğu yedekten girerek oldu. Fenerbahçe'de geçirdiğim sakatlıktan dolayı işler yolunda gitmedi. Çok talihsiz günler yaşadım. İstanbul'da hayat güzeldi. Güzel bir şehirdi ama ben Fenerbahçe'ye çok katkı sağlamak istiyordum. Ancak katkı sağlamayamadım. Fenerbahçe taraftarları başarıyı hak ediyordu çünkü.

Meksika'da birçok Hollandalı var, Monterrey'de de yaşıyorlar. Şu anda evden çıkamıyorum, sadece alışverişe gidiyorum. Futbola ara vermek zorunda kaldık ancak umarım kısa sürede oynamaya tekrar başlarız.

"Hollanda'ya geri dönmek istiyorum"

Meksika'da çok mutluyum, neredeyse 1 yıldır buradayım. Uzun süredir burada kalacağımı düşünüyorum. 4 yıl daha sözleşmem var, büyük ihtimalle burada olacağım. Ancak kariyerimi sonlandırmadan Hollanda'ya da geri dönmek istiyorum.

Vincent Janssen, 2019/20 sezonunda Monterrey formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 28 maçta 10 gol attı ve 2 asist yaptı. Hollandalı futbolcu 2019 yılında Tottenham'dan ayrıldıktan ve uzun süren sakatlıktan sonra Meksika'nın Monterrey takımına transfer olmuştu. (Skorer)