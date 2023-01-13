Kariyerine Kamerun'un Coton Sport FC takımında başlayan yıldız oyuncu, 2010 yılında Valenciennes'e transfer olarak Avrupa'ya ilk çıkışını yaptı. Fransız ekibiyle gösterdiği performansla dikkatleri çeken Aboubakar, 2013 yılında bir başka Fransız takımı olan Lorient'e transfer oldu.





Burada bir yıl kalan Kamerunlu golcü, 2014 yılında 12.30 milyon Euro karşılığında Porto'nun yolunu tuttu.

SÜPER LİG MACERASI

2016 yılında Beşiktaş , 2.50 milyon Euro karşılığında Vincent Aboubakar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 2016/2017 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig 'de 27 maçta 12 kez gol sevinci yaşarken, dört kez de asist yaptı.

Kamerunlu yıldız, o sezon Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı 38 maçta 19 gol ve dört asistlik performans sergiledi.

PORTO'YA GİTTİ, YİNE GELDİ

Ertesi sezon Porto'ya geri dönen Aboubakar yaşadığı ağır sakatlıklardan dolayı Portekiz ekibinde beklenen performansı sergileyemedi. Portekiz ekibinden ayrılan yıldız oyuncu Eylül 2020'de ücretsiz olarak yeniden Beşiktaş'a transfer oldu.





Siyah- beyazlılar o sezon şampiyon olurken, Aboubakar attığı kritik gollerle takımını zirveye taşıyan isimlerden biri oldu. Beşiktaş ile bir yıllık sözleşme imzalayan ve forma giydiği süreye göre sözleşmesinin uzama maddesi olan 30 yaşındaki oyuncu ligin son haftalarında sakatlığını bahane ederek forma giymemişti.

SUUDİ ARABİSTAN GÜNLERİ

Beşiktan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Aboubakar, kulübüyle tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 39 maçta 13 gol ve dokuz asistlik performans sergiledi.

Aboubakar ve Rosier'in Eğlenceli Kar Savaşı

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Suudi Arabistan Ligi'nde de Süper Lig gibi yabancı oyuncu kontenjanı var. Al Nassr'ın kontenjanı dolu olduğu için bir yabancı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor.

Suudi Arabistan ekibi sözleşme feshi için Aboubakar'da karar kıldı. Kamerunlu yıldız ile sözleşme feshi için görüşmelere başlandı. Kısa süre içerisinde açıklamanın yapılması bekleniyor.





Aboubakar, kendisine ödenecek olan 250 bin Dolar'ı bekliyor. Ödemenin ardından sözleşmesi resmen feshedilecek.

ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'TA

Weghorst'un ayrılığı ile hücumda önemli bir ismini kaybeden Beşiktaş, eski oyuncusunu kadroya katmak üzere... Aboubakar ile Beşiktaş prensipte anlaştı. Siyah - beyazlılar, Al Nassr'ın sözleşme feshini gerçekleştirmesinin ardından Aboubakar'a imza attıracak.

Fanatik.com.tr | Burak ÖZDEMİR