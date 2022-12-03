2022 Dünya Kupası'nda grup etabı bugün sona erdi... Heyecan tüm hızıyla devam ederken grup aşamasının son gününde de çok önemli maçlar oynandı. Bunlardan biri de Kamerun-Brezilya karşılaşmasıydı... Brezilya son 16 biletini garantilemiş, Kamerun'un ise matematiksel olarak şansı devam ediyordu. Bu nedenle Afrika ekibi, Sambacılar'ı devirerek, Sırbistan-İsviçre karşılaşmasının sonucunu beklemeyi amaçlıyordu.

Aboubakar yine sahnede!

Karşılaşma uzun bir süre golsüz devam ederken, mücadelenin uzatma anlarına girildi. 'Maç bitti' denirken, eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Sırbistan karşılaşmasında olduğu gibi sahneye çıktı ve harika bir kafa vuruşuyla Kamerun'a 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Sırbistan'la birlikte veda

Ancak grubun diğer maçında da İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 devirince hesaplar karıştı! 6 puanlı Brezilya, G Grubu'ndan averajla lider çıktı. İsviçre ikinci oldu, son 16 biletini kaptı. Kamerun'a tarihi zafer yeterli olmadı, Sırbistan'la birlikte Dünya Kupası'na havlu attı.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Ismail Elfath ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

14' Fred'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Martinelli'nin kafa vuruşunda Epassy topu kornere çelmeyi başarıyor.

34' Kazanılan serbest vuruşu kullanan Dani Alves'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

38' Fred'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Antony'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Epassy topa hakim oldu.

45' İlk yarının sonuna +4 ekleniyor.

45+1' Martinelli'nin ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda Epassy topu kornere çeldi.

45+3' Tolo'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mbeumo'nun kafa vuruşunda Ederson son anda topu uzaklaştırmayı başarıyor.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

51' Mbeumo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Aboubakar'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin uzak kale direği dibinden az farkla dışarda.

53' Ceza alanında topla buluşan Jesus'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Epassy başarılı.

54' Kunde'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

56' Ceza alanında topla buluşan Martinelli'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Epassy gole izin vermedi.

58' Antony'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Epassy topu kornere çelmeyi başarıyor.

73' Martinelli'nin pasıyla topla buluşan Guimaraes'in ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

78' Ekambi'nin pasıyla topla buluşan Ntcham'ın uzaktan şutunda Ederson topa hakim olmayı başarıyor.

90' Karşılaşmanın sonuna +9 ekleniyor.

GOL!

90+2' Sağ kanattan yapılan ortayı ceza alanı içinde Vincent Aboubakar iyi değerlendiriyor, kafa vuruşunu yapıp Ederson'u mağlup etmeyi başarıyor. Kamerun 1-0 önde.

GOLÜ ATTI KIRMIZIYI GÖRDÜ!

90+3' 81'de sarı kart gören Aboubakar gol sevincinde formayı çıkartınca hakem Ismail Elfath tarafından ikinci sarı kart ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Kırmızı öncesinde Eflath yıldız ismi tebrik etti.

Mücadele sona erdi.

Kamerun-Brezilya 11'ler:

Kamerun: Epassy, Fai, Ebosse, Wooh, Tolo, Anguissa, Malong, Ngamaleu, Mbeumo, Aboubakar, Choupo Moting

Brezilya: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred, Rodrygo, Martinelli, Antony, Gabriel Jesus

Bilmeniz gereken her şey: Kamerun - Brezilya