Vincent Aboubakar transferiyle ilgili resmi açıklama!

Burak Yılmaz'ın beklenmedik sakatlığı sonrası golcü arayışlarına geçen Beşiktaş'ın Porto'da forma giyen eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katacağı öne sürülüyordu. Söz konusu iddialarla ilgili olarak bugün Portekiz ekibinin teknik patronu Sergio Conceiçao'dan gündem yaratan bir açıklama geldi.

Takımının yarın ligde Vitoria Guimaraes ile karşılaşacağı mücadele öncesinde konuşan Conceiçao, 27 yaşındaki Kamerunlu santrforun Siyah Beyazlılar'a gidip gitmeyeceğine yönelik bir soruya "Direkt soruları severim. Ancak transfer dönemi hâlâ devam ettiği için buna cevap veremeyeceğim. Özür dilerim." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler