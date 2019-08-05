Vincent Aboubakar transferi için büyük kapışma!

Porto'da forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın Türkiye'ye geri dönme ihtimali her geçen gün artıyor. Portekiz'de yayım yapan Correio de Manha gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun 27 yaşındaki santrforu artık kadrosunda düşünmediğini yazarken oyuncunun yeni rotasıyla ilgili de gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

Gazete, yıldız ismin daha önce kiralık olarak formasını giydiği Beşiktaş'a geri dönme şansının çok yüksek olduğu bilgisini paylaşırken Siyah Beyazlılar'ın bu transferde yarıştığı takımınsa ezeli rakibi Galatasaray olduğunu öne sürdü. Geçtiğimiz yıl Tondela'yla oynanan lig maçında sol diz ön çapraz ve iç yan bağlarını koparan Aboubakar, takımının sezon öncesi oynadığı hiçbir hazırlık maçında forma giyememişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler