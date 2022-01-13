Afrika Uluslar Kupası A Grubu'na Burkina Faso galibiyetiyle başlayan Kamerun, 2. maçında Etiyopya ile karşı karşıya geldi. Henüz 4. dakikada Dukele Dawa Hotessa'nın golüyle geriye düşen Kamerun, 8. dakikada Toko Ekambi ile eşitliği yakaladı. İlk 45 dakika 1-1 sona ererken Toni Conceiçao'nun öğrencileri, 2. yarıda fırtına gibi esti. 53. ve 55. dakikalarda sahneye çıkan Vincent Aboubakar, bir anda skoru 3-1'e getirdi.

67. dakikada Toko Ekambi'nin attığı gol ise sonucu belirledi. Sahadan 4-1 galip ayrılan Kamerun, 6 puana yükseldi ve Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turuna yükselen ilk takım oldu.

Aboubakar, Samuel Eto'o'dan bu yana arka arkaya üç Afrika Uluslar Kupası maçında gol atan ilk Kamerunlu oyuncu oldu.









Burkina Faso maçında olduğu gibi Etiyopya ağlarını da 2 kez sarsan, eski Beşiktaşlı Kamerun Kaptanı Vincent Aboubakar, son 16 biletini getiren isimlerin başında geldi. Kamerun, gruptaki 3. ve son maçını 17 Ocak Pazartesi günü Yeşil Burun Adaları ile oynayacak.