Vincent Aboubakar iddialı konuştu: Meydan okumaya hazırım!

Beşiktaş’ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Kara Kartal'daki ikinci macerasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Portekiz ekibi Porto'dan takıma kazandırılan 28 yaşındaki golcü, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımdaki hedeflerinden gelecek planlamasına kadar birçok konuda konuşan Aboubakar, taraftara da mesaj gönderdi. İşte yıldız golcünün sözleri;

'Hiçbir sorunum yok'

"En başta kulübe, yöneticilere, teknik heyete, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kısa bir hikayemiz olmuştu bundan önce. Devamını yazmaya geri geldim. Hakkımda söylenenlerden haberdarım. Bir sakatlık yaşadım. Uzun süre oynamadım. Şimdi çok iyiyim. Oynamaya hazırım. Hiçbir sorun yok. Ek olarak sözleşmemde tekrar sakatlanmam halinde kulübün fesih hakkı bulunuyor."

'Bu sezona bakmak lazım'

"Beşiktaş'la 1+1 kontratım var. Bu sezona bakmak lazım. Sezon sonunu görmek ve o zaman konuşmak lazım. Belli bir döneme ihtiyacım var. Ama bu dönemin ne kadar uzun veya kısa süreceği bana bağlı. Ben de meydan okumaya kendimi hazır hissediyorum."

'Gerekirse kanatta da oynarım'

"Burada oyuncular olarak kulüp için çalışıyoruz. Kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz. Aramızda 1. veya 2. santrfor gibi bir ayrım söz konusu değil. Ben 9 numarayım. Santrfor hattında kendimi rahat hissediyorum ama takım için kanatta oynamam gerekiyorsa oynarım."

'Menajerim yüzünden ayrıldım'

"Geçen dönem buradan ayrılmam menajerimle alakalı bir konu. Menajerimle kulüp arasında bir sorun olduğunu düşünüyorum. Onun için ayrıldım. Şimdi sözleşmem 1+1 yıl. Porto'da bir yıllık sözleşmem daha vardı. Ancak oynamak istediğim için buradayım ve mutluyum."

'Yeni bir takımız'

"Geçen geldiğim dönemle bugünü kıyaslamak doğru değil. Yeni kurulan bir takımız. İyi oyunculardan kurulu ancak yeni bir takımız. İlk başta hocamız bizden ne istiyor bunu anlamamız lazım. Çok iyi oyunculardan kuruluyuz ve iyi şeyler olacak."

‘Sahaya adım attığımda duygulandım’

"Klibi çekerken de sahaya adım attığımda da çok duygulandım. Kupalar kazandım, çok iyi anılarım var o statta. Üçlü çektiğim anlar aklıma geldi ve çok duygulandım. Benim için gol atmak önemli değil, takım olarak gelişmemiz lazım. 30 gol atabilirsiniz ancak takım olamazsınız. Bunun da benim için anlamı olmaz. Takıma nasıl katkı vereceksem öyle oynamak istiyorum."

'Taraftarların desteklerini hissediyorum'

"Buradaki orta saha oyuncuları ve takımdan destek alıp almadığıma gelince, beni çok iyi karşıladılar. Taraftarımızın da desteğini hissediyorum. Takımımız, gün geçtikte daha iyi olacaktır."

‘İspanya’dan teklif aldım’

"Kulübü tanıyorum. Burası bir kere evim. Başkanı tanıyorum. Çalışanlar ve taraftarlar bana güveniyor. Burada daha çok süre alacağımı biliyorum. Beşiktaş dışında İspanya'dan teklif aldım."