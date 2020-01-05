Vince Carter tarihe geçti

Carter, 1990, 2000 ve 2010'lu yılların ardından 2020'de de sahaya çıkarak NBA'de on yıllık 4 ayrı dönemde forma giyen ilk oyuncu oldu.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 114-140

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 102-121

Orlando Magic-Utah Jazz: 96-109

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 106-121

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 116-111

Chicago Bulls-Boston Celtics: 104-111

Washington Wizards-Denver Nuggets: 128-114

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 104-111

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 120-123 (Uzatmada)

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 127-118

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 115-117

AA