Villarreal, Umar Sadiq transferini bitiriyor

UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Villarreal, yaz transfer dönemi adına çalışmalarına hız vermiş durumda. İsmi Chelsea ve Manchester United gibi İngiliz devleriyle anılan yıldızı Gerard Moreno'nun olası gidişine önlem amaçlı Almeria'nın golcüsü Umar Sadiq ile anlaşma noktasına gelindi.

Todofichajes'in haberine göre oyuncuyla anlaşma noktasına gelen Villarreal, kulübü Almeria ile bir görüşme gerçekleşitirmeye hazırlanıyor. Umar Sadiq, geride kalan sezonda İspanya 2. Ligi'ne 20 gol, 7 asist ile damga vurmayı başarmıştı.

Sevilla'nın da transfer listesinde olduğu belirtilen 24 yaşındaki golcü için Almeria'nın 40 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeli talep ettiği belirtilmekte.