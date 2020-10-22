Villarreal - Sivasspor maç sonucu: 5 - 3

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Villarreal'e deplasmanda 5-3 kaybetti. Maça kötü başlayan ve ilk 21 dakikada 2-0 geride kalan Sivasspor devreyi eşitlikle kapattı. Samassa'nın bir penaltı çıkardığı ilk yarının ardından maçı bir ara 3-3'e getiren Sivasspor son anlarda Paco Alcacer'in iki golüne engel olamadı ve sahadan yenik ayrıldı

Grubun diğer maçında Maccabi Tel Aviv sahasında Karabağ karşısında 1-0 galip geldi. Sivasspor gelecek hafta sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Mücadele 29 Ekim Perşembe akşamı saat 20:55'te başlayacak

STAT: La Ceramica

HAKEMLER: Pawel Raczkowsk, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik

VİLLARREAL: Rulli, Ruben Pena, Albiol, Juan Foyth, Jaume Costa (Dk.70 Pedraza), Trigueros (Dk.58 Gomez), Alejandro Rodriguez (Dk. 46 Iborra), Coquelin (Dk.79 Santos), Chukwueze, Takefusa Kubo, Bacca (Dk.70 Alcacer)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara (Dk. 80 Claudemir), Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Cofie, Hakan Arslan, Gradel (Dk.82 Yasin Öztekin), Fajr, Kayode (Dk.82 Kone), Yatabare

GOLLER: Dk. 13 Takefusa Kubo, Dk. 20 Bacca, Dk. 56 Foyth, Dk.74 ve 78 Alcacer (Villarreal), Dk. 33 Kayode, Dk. 43 Yatabare, Dk. 64 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Robin Yalçın, Cofiei, Gradel (Demir Grup Sivasspor), Coquelin, Foyth, Pedraza (Villarreal)





Maçtan dakikalar

4.dakikada sol çaprazdan Bacca ceza sahasına girdi yerden şutu kaleci Samassa'da kaldı

7.dakikada sol kanattan gelen Jaume Costa şutunu çekti top kaleyi bulmadı

10.dakikada Fajr ceza sahası dışından vurdu şutu kaleci Rulli'de kaldı

GOL! 14.dakikada Villarreal, Kubo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışından çekilen şutu Samassa çıkardı ama iyi takip eden Kubo top filelere gönderdi

18.dakikada Baena şutun çekti kaleci Samassa çeldi iyi takip eden Jaume costa hemen vurdu kaleci Samassa'ya çarpan top kornere gitti

GOL! 21.dakikada Villarreal, Bacca'nın golüyle 2-0 öne geçti. Kubo'nun ara pasında Bacca ceza sahası içinde bekletmeden vurdu ve golü attı

RULLI MÜTHİŞ UZANDI! 26.dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta kafayı Yatabare vurdu yerde seken top köşeye gitti ancak son anda kaleci Rulli çelmeyi başardı

GOLLL! 33.dakikada Sivasspor, Kayode'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Savunmanın arkasına sarkan Kayode uygun durumda golü attı

PENALTI! 35.dakikada Villarreal penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Caner'in Bacca'ya sert hareketi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi

SAMASSA KURTARDI!!! 37.dakikada penaltıyı Bacca kullandı, sert şutunu Samassa çıkardı

GOLLL! 43.dakikada Sivasspor, Yatabare ile durumu 2-2'ye getirdi. Robin Yalçın sağ kanattan ortaladı kafayı Yatabare vurdu ve golü attı

İlk yarı 2-2 berabere sona erdi

İkinci yarı başladı. Devre arasında Baena çıktı yerine Iborra girdi

KAYODE YETİŞEMEDİ! 55.dakikada kaleciye verilen geri pas kısa düşünce Kayode hamle yaptı kaleciden önce kurtardı ancak açılan topu yakalayamadı

GOL! 57.dakikada Villarreal, Foyth'un golüyle 3-2 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafayı Foyth vurdu ve golü attı

SARI KART! 62.dakikada Max Gradel'e faul yapan Coquelin hakemden sarı kart gördü

SARI KART! 64.dakikada Hakan'a faul yapan Foyth hakemden sarı kart gördü

GOLLL! 65.dakikada Sivasspor, Max Gradel'in serbest vuruş golüyle skoru 3-3 yaptı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 70.dakika Jaume Costa ve Bacca çıktı oyuna Pedraza ve Paco Alcacer girdi

70.dakikada ceza sahası dışından Cofie sert vurdu savunmadan seken top kornere gitti

GOL! 74.dakikada Villarreal, Paco Alcacer'in golüyle 4-3 öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Alcacer şutunu çekti kaleciden seken topu kale önünde tamamladı ve golü attı

GOL! 78.dakikada Villarreal, Paco Alcacer'in golüyle 5-3 öne geçti

BU KEZ SAMASSA! 80.dakikada yine pozisyon bulan Paco Alcacer'in şutunu bu kez Samassa çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 82.dakika Sivasspor'da Kayode ve Gradel çıktı oyuna Arouna Kone ve Yasin Öztekin girdi

87.dakikada sol kanattan gelen ortaya Yatabare kafayı vurdu ama top üstten az farkla auta gitti

SARI KART! 88.dakikada Yasin Öztekin'e faul yapan Pedraza hakemden sarı kart gördü

Karşılaşmayı ev sahibi Villarreal 5-3 galip bitirdi





Demir Grup Sivasspor, son lig maçına göre ilk 11’inde 3 futbolcusunu değiştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor’a kaşı deplasmanda 3-1 kazandıkları son lig maçına nazaran defansta Ziya Erdal’ın yerine Robin Yalçın ve Goiano’nun yerine de Uğur Çiftçi’ye şans verdi. Sivasspor’da sakat olan Erdoğan Yeşilyurt’un yerine ise Kayode ilk 11’de yer aldı. Ev sahibi Villarreal takımı ise Valencia’ya karşı 2-1 kazandıkları son lig maçına göre ilk 11’inde 8 futbolcusunu değiştirdi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da yer aldı.



