Villarreal - Sivasspor maç sonucu: 5 - 3
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Villarreal'e karşı deplasmanda çok uğraşmasına rağmen puan alamadı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen ve maçı 2-2'ye taşıyan Sivasspor, ikinci yarıda 3-2 geriye düşmesine rağmen Gradel'in frikik golü ile eşitliği yakalamıştı. Fakat oyuna sonradan giren Paco Alcacer attığı iki golle maçın sonucunu belirledi. Sivasspor'da kaleci Samassa bir penaltı vuruşu çıkarmayı başardı
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Villarreal'e deplasmanda 5-3 kaybetti. Maça kötü başlayan ve ilk 21 dakikada 2-0 geride kalan Sivasspor devreyi eşitlikle kapattı. Samassa'nın bir penaltı çıkardığı ilk yarının ardından maçı bir ara 3-3'e getiren Sivasspor son anlarda Paco Alcacer'in iki golüne engel olamadı ve sahadan yenik ayrıldı
Grubun diğer maçında Maccabi Tel Aviv sahasında Karabağ karşısında 1-0 galip geldi. Sivasspor gelecek hafta sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Mücadele 29 Ekim Perşembe akşamı saat 20:55'te başlayacak
STAT: La Ceramica
HAKEMLER: Pawel Raczkowsk, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik
VİLLARREAL: Rulli, Ruben Pena, Albiol, Juan Foyth, Jaume Costa (Dk.70 Pedraza), Trigueros (Dk.58 Gomez), Alejandro Rodriguez (Dk. 46 Iborra), Coquelin (Dk.79 Santos), Chukwueze, Takefusa Kubo, Bacca (Dk.70 Alcacer)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara (Dk. 80 Claudemir), Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Cofie, Hakan Arslan, Gradel (Dk.82 Yasin Öztekin), Fajr, Kayode (Dk.82 Kone), Yatabare
GOLLER: Dk. 13 Takefusa Kubo, Dk. 20 Bacca, Dk. 56 Foyth, Dk.74 ve 78 Alcacer (Villarreal), Dk. 33 Kayode, Dk. 43 Yatabare, Dk. 64 Gradel (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Robin Yalçın, Cofiei, Gradel (Demir Grup Sivasspor), Coquelin, Foyth, Pedraza (Villarreal)
Maçtan dakikalar
4.dakikada sol çaprazdan Bacca ceza sahasına girdi yerden şutu kaleci Samassa'da kaldı
7.dakikada sol kanattan gelen Jaume Costa şutunu çekti top kaleyi bulmadı
10.dakikada Fajr ceza sahası dışından vurdu şutu kaleci Rulli'de kaldı
GOL! 14.dakikada Villarreal, Kubo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışından çekilen şutu Samassa çıkardı ama iyi takip eden Kubo top filelere gönderdi
18.dakikada Baena şutun çekti kaleci Samassa çeldi iyi takip eden Jaume costa hemen vurdu kaleci Samassa'ya çarpan top kornere gitti
GOL! 21.dakikada Villarreal, Bacca'nın golüyle 2-0 öne geçti. Kubo'nun ara pasında Bacca ceza sahası içinde bekletmeden vurdu ve golü attı
RULLI MÜTHİŞ UZANDI! 26.dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta kafayı Yatabare vurdu yerde seken top köşeye gitti ancak son anda kaleci Rulli çelmeyi başardı
GOLLL! 33.dakikada Sivasspor, Kayode'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Savunmanın arkasına sarkan Kayode uygun durumda golü attı
PENALTI! 35.dakikada Villarreal penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Caner'in Bacca'ya sert hareketi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi
SAMASSA KURTARDI!!! 37.dakikada penaltıyı Bacca kullandı, sert şutunu Samassa çıkardı
GOLLL! 43.dakikada Sivasspor, Yatabare ile durumu 2-2'ye getirdi. Robin Yalçın sağ kanattan ortaladı kafayı Yatabare vurdu ve golü attı
İlk yarı 2-2 berabere sona erdi
İkinci yarı başladı. Devre arasında Baena çıktı yerine Iborra girdi
KAYODE YETİŞEMEDİ! 55.dakikada kaleciye verilen geri pas kısa düşünce Kayode hamle yaptı kaleciden önce kurtardı ancak açılan topu yakalayamadı
GOL! 57.dakikada Villarreal, Foyth'un golüyle 3-2 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kafayı Foyth vurdu ve golü attı
SARI KART! 62.dakikada Max Gradel'e faul yapan Coquelin hakemden sarı kart gördü
SARI KART! 64.dakikada Hakan'a faul yapan Foyth hakemden sarı kart gördü
GOLLL! 65.dakikada Sivasspor, Max Gradel'in serbest vuruş golüyle skoru 3-3 yaptı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 70.dakika Jaume Costa ve Bacca çıktı oyuna Pedraza ve Paco Alcacer girdi
70.dakikada ceza sahası dışından Cofie sert vurdu savunmadan seken top kornere gitti
GOL! 74.dakikada Villarreal, Paco Alcacer'in golüyle 4-3 öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Alcacer şutunu çekti kaleciden seken topu kale önünde tamamladı ve golü attı
GOL! 78.dakikada Villarreal, Paco Alcacer'in golüyle 5-3 öne geçti
BU KEZ SAMASSA! 80.dakikada yine pozisyon bulan Paco Alcacer'in şutunu bu kez Samassa çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 82.dakika Sivasspor'da Kayode ve Gradel çıktı oyuna Arouna Kone ve Yasin Öztekin girdi
87.dakikada sol kanattan gelen ortaya Yatabare kafayı vurdu ama top üstten az farkla auta gitti
SARI KART! 88.dakikada Yasin Öztekin'e faul yapan Pedraza hakemden sarı kart gördü
Karşılaşmayı ev sahibi Villarreal 5-3 galip bitirdi
Demir Grup Sivasspor, son lig maçına göre ilk 11’inde 3 futbolcusunu değiştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor’a kaşı deplasmanda 3-1 kazandıkları son lig maçına nazaran defansta Ziya Erdal’ın yerine Robin Yalçın ve Goiano’nun yerine de Uğur Çiftçi’ye şans verdi. Sivasspor’da sakat olan Erdoğan Yeşilyurt’un yerine ise Kayode ilk 11’de yer aldı. Ev sahibi Villarreal takımı ise Valencia’ya karşı 2-1 kazandıkları son lig maçına göre ilk 11’inde 8 futbolcusunu değiştirdi.
Karşılaşmayı izleyenler arasında Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da yer aldı.