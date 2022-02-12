Villarreal-Real Madrid maç sonucu: 0-0

İspanya La Liga'nın 24. haftasında lider Real Madrid deplasmanda Villarreal'in konuğu oldu. Los Galacticos büyük bir bölümünü üstün oynadığı mücadelede bir türlü eşitliği bozamadı.

Sarı Denizaltılılar da yakaladıkları nadir fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonuçla 2 maçlık galibiyet serisi bozulan Villarreal puanını 36 yapıp, Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi biletini zorlamaya başladı. Real Madrid ise puanını 54 yapıp en yakın takipçisi Sevilla ile 4 puan farkla haftayı kapatmayı garantiledi.