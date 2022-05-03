Anfield Road'da 2-0 kazanan Liverpool, El Madrigal'deki rövanşta Villarreal'le kozlarını Şampiyonlar Ligi finaline kalabilmek için paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Villarreal-Liverpool maçına iddaa oynamak için görseli tıklayın

Mendizorrotza'da rotasyonlu kadroyla La Liga'nın düşme hattındaki Alaves'e kaybeden Villarreal, tüm odağını Liverpool'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasına vermiş durumda. İngiltere'de boy göstermeyen yıldız golcü Gerard Moreno maç saati netleşecek. Uzun süredir sakat olan Albert Moreno hala iyileşmiş değil... TD Unai Emery; "Buraya gelene kadar çok çaba sarf ettik, savaşmaya hazırız..." dedi. Hücum merkezinde Arnaut Danjuma, arkasında Giovani Lo Celso ile maça çıkacaklar. Bir kanatta Samu Chukwueze, diğerinde Manu Trigueros olacak. Orta sahanın ortasında Etienne Capoue ve Dani Parejo forma giyecek. Geronimo Rulli hafta sonunu dinlenerek geçirdi. Liverpool hücum hattına karşı kalesine duvar örmek zorunda!

Premier Lig'de son 3 maçını gol yemeden kazanan Liverpool, Anfield Road'da ilk karşılaşmayı da 2-0 kazanıp final için büyük avantaj elde etmişti. Roberto Firmino dışında takımda göze çarpan eksik yok, TD Jürgen Klopp maçın gidişatına göre kilit oyuncularını birer birer kenara alabilir. İlk 11'de ise son haftalarda gördüğümüzdekinden farklı bir isim sahaya çıkmayacaktır. Orta alanın üçlüsü yine "Jordan Henderson, Fabinho & Thiago Alcantara" şeklinde oluşur. Beklerde Trent Alexander-Arnold ve Andy Robertson forma giyer. Hücumda "Mohamed Salah, Sadio Mane & Luis Diaz" izleriz. Stoperde Virgil van Dijk'ın partneri ya ilk maçtaki gibi Ibrahima Konate ya da Newcastle mücadelesindeki gibi Joel Matip olur.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Villarreal'in son 6 resmi maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Liverpool deplasmanda oynadığı son 10 resmi maçın 9'unu kazandı. (1 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool kazanır" oldu! %27'lik kesim 2-0'ın rövanşında, El Madrigal'de Liverpool'un bir kez daha kazanacağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.