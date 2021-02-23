Estadio de la Ceramica stadyumu, Avrupa kıtasında yer alan bir ülke olan ve aynı zamanda AB üyesi niteliğine sahip İspanya'nın Villarreal şehrinde yer almaktadır. Stadyum inşa edildiği tarihten itibaren 1923 ile 1925 yılları arasında Campo del Villarreal ismini taşımaktaydı. Daha sonra 1925 yılından 2017 yılına kadar da El Madrigal ismiyle anılmıştır.

Villarreal Stadı'nın adı nedir?

Virella Stadı'nın adı 2017 yılında yapılan değişikliklerle birlikte Estadio de la Ceramica adını almıştır. Bu adı günümüzde de kullanmaya devam etmektedir. Tarihinde bir kaç kez isim değişikliği yaşayan stadyum Estadio de la Cerámica adıyla ev sahibi takım olan Villarreal'in iç saha maçlarını oynadığı bir alan olma özelliğini barındırıyor.

Villarreal Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

17 Haziran 1923 tarihinde kullanıma açılan Estadio de la Cerámica Stadyumu, 24.890 kişilik seyirci kapasitelidir. 17 Haziran 1923 kullanıma açılan stadyum, açıldığı ilk tarihten buyana İspanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden biri olan Villeral takımı tarafından kullanılmaktadır.

İspanya'nın dünya çapında da önemli bir üne sahip olan futbol takımlarından biri olan Villareal takımı, iç saha maçlarını bu stadyumda yapmaktadır. 105 x 68 m boyutlarındaki stadyum, çok sayıda Villareal taraftarına, kendi takımlarını canlı bir şekilde seyretme olanağı sağlayan son derece konforlu bir ortam sunmaktadır.

Estadio de la Ceramica Stadyumu, sağanak halinde yağan yağmurlara karşı son derece gelişmiş bir drenaj sistemine sahiptir. Bu sayede en şiddetli yağmurun yağdı havalarda dahi kısa sürede futbol oynanabilir bir seviyeye dönebilmektedir.