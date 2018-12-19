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Vikendi ve yeni paraşüt sistemi yeni güncelleme ile oyuna eklenecek

19 Aralık gecesi saat 03:00’da PUBG sunucuları yeni güncelleme nedeniyle 8 saate yakın bir süre kapalı kalacak. Peki yeni güncellemede neler var?

19 Aralık 2018, Çarşamba 12:09
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Vikendi ve yeni paraşüt sistemi yeni güncelleme ile oyuna eklenecek

Güncelleme 24 ile oyuna Vikendi haritası ve yeni paraşüt sistemi geliyor. Oyuncuların merakla beklediği yeni kar temalı harita sonunda oyuna eklenirken, oyuncular yeni güncellemeyi oynayabilmek için sunucular bakıma alındıktan sonra 8 saat beklemek zorunda. Ardından sunucular tekrar erişebilir hale gelecek.

Yeni haritaya özel iki tane de eşya ekleniyor. Bunlardan biri SCAR-L yerine geçecek olan G36C Taaruz Tüfeği ve buzda bile gitmenizi sağlayan yepyeni bir kar aracı. Ayrıca yeni güncelleme ile beraber artık tekrar izleme modunda çok daha seçenek sahibi olacaksınız. Kendi kliplerinizi de oluşturabileceğiniz tekrar izlemelerde, kliplerinize 3D kamera hareketleri de ekleyebileceksiniz. (Playerbros)

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