Real Madrid, sahasında Villarreal'i yendi ve 2019-20 sezonunda La Liga'da şampiyonluğa ulaştı. Fransız teknik adam Zinedine Zidane ise Real Madrid'in başında iki farklı dönemde toplamda 11. kupasını kazanmıştı. Zidane, 2016-17 sezonundan sonra Real Madrid'i ikinci kez La Liga şampiyonu yaptı.





2016 yılı Ocak ayı itibariyle Real Madrid takımında göreve gelen Zidane 2018 Mayıs ayından takımdan ayrılmıştı. Zidane, 2019 yılı Mart ayı itibariyle yeniden Real Madrid'i başına geçmişti

Zidane'ın 4 yılda Real Madrid'in başında kazandığı kupalar

La Liga (2): 2016-17, 2019-20

Şampiyonlar Ligi (3): 2015–16, 2016–17, 2017–18

İspanya Süper Kupası (2): 2017, 2020

UEFA Süper Kupası (2): 2016, 2017

FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu (2): 2016, 2017











