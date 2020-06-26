Zeljko Obradovic ayrıldı, Fenerbahçe Beko’da işler karıştı!

‘Dünyanın en güzel takımı’ yolun sonuna geldi. Zeljko Obradovic yönetiminde Avrupa basketboluna damga vuran Fenerbahçe Beko’da Sırp antrenörün ayrılık kararı alması, işlerin karışmasına neden oldu. Takım içerisinde birçok belirsizlik var. Yönetim içinde, yeni gelecek coachla ilgili görüş ayrılığı hakim. Bir kısım, Obradovic’in, “Benim yerime o geçmeli” dediği yardımcı antrenör Erdem Can’a takımın emanet edilmesini savunuyor.





Jasikevicius’u Barça da istiyor

Diğer bir grup ise taraftarın da çok istediği Zalgiris’in coachu Sarunas Jasikevicius’a imza attırılmasını istiyor. Litvanya basınından Donatas Urbanos’un haberine göre de Sarı- Lacivertliler, Jasikevicius ile görüşmelere başladı. Ancak başarılı coach ile Barcelona’nın da ilgilenmesi, işi zora sokuyor. Diğer yandan yüklü sözleşmeleri bulunan oyuncuların durumu da belirsizliğini koruyor.

Obra’nın takımı dağılıyor

Bu isimlerden Kostas Sloukas’ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sezon başında takıma dahil olan yıldız oyuncu Nando De Colo’nun da başka takımlarla görüşmelere başladığı öne sürüldü. Obradovic’in ardından, onun kurduğu kadronun büyük bölümü de dağılacak gibi görünüyor.

Telefonlarını kapattı

Fenerbahçe ile yollarını ayırma kararı alan Zeljko Obradovic, 1 yıl boyunca takım çalıştırmayacağını açıklamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, telefonlarını kapattı ve ailesinin yanında inzivaya çekildi. Obradovic’in bir süre ailesi ve yakın dostları dışında kimseyle görüşmek istemediği kaydedildi.

2 senede giden gidene

Ali Koç, başkan olduktan sonra futbol takımının teknik patronu Aykut Kocaman ile yolları ayırdı. Ardından Phillip Cocu, hemen sonrasında ise Erwin Koeman gönderildi. Bu sene ayrılan ilk isim ise Ali Koç’un futbol takımını emanet ettiği Damien Comolli oldu. Daha sonra Ersun Yanal görevini bıraktı. Son olarak Fenerbahçe Beko’nun başında kaldığı 7 yılda tarih yazan Zeljko Obradovic, Sarı- Lacivertli camiaya veda etti.