Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Huddersfield'dan renklerine bağladığı Zanka (Mathias Jorgensen), Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmış ve devre arasında Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a kiralık olarak gönderilmişti.

Kiralama sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden Sarı Lacivertliler'e dönen 30 yaşındaki stoperle ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı. Deneyimli savunmacının üç yıldan bu yana menajerliğini yürüten Ivan Marko Benes, Danimarka basınına yaptığı açıklamada Zanka'yla yollarını ayırdıklarını duyurdu.





Ülkenin önde gelen tabloidlerinden B.T.'ye konuşan Benes, oyuncusuyla geçirdiği üç yıldan son derece mutluluk duyduğunu söylerken "Bu dönemde Premier Lig ve Fenerbahçe'ye çok iyi transferler gerçekleştirdik. Nitekim Zanka da gittiği takımlarda fazla süre aldı. Şimdiye dek iş birliğimizden ötürü hep memnuniyet duydum. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler







