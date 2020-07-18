Transferde Moussa Sow sürprizi!

Ülkemizde daha önce Fenerbahçe , Bursaspor ve Gaziantep FK formaları giyen ve Ekim 2019'dan bu yana boşta olan Senegalli santrfor Moussa Sow hakkında sürpriz bir transfer iddiası geldi. Buna göre 34 yaşındaki golcü futbolcunun yeni durağı Brezilya olacak.





Ülkede yayın yapan Radio Vicencia'dan Anderson Batista, şahsi Twitter hesabından paylaştığı haberinde "Moussa Sow, Brezilya Ligi'nden bazı takımlara önerildi." ifadelerini kullandı. Bonservisi elinde olan yıldız ismin kariyeriyle ilgili nasıl bir karar alacağı ise büyük merak konusu.





Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler