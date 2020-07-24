Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor kimi listesine alsa, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la karşılaşıyor. Bordo-Mavililer önce Velez Sarsfield'ın başarılı orta sahası Lucas Robertone için düğmeye bastı. Fırtına, 23 yaşındaki yıldız için araştırmalara başlarken, Lizbon'un da Arjantinli futbolcuyu isteyenler arasında olduğu öğrenildi. Robertone için çalışmalar sürerken, dün de Jemerson'da benzer bir durum yaşandı.





Olympiakos ile Lokomotiv...

Savunmasını lider özellikli bir oyuncu ile güçlendirmeyi planlayan Karadeniz devi, Monaco'dan ayrılan ve bonservisini eline alan Jemerson için temaslara başlamıştı. Brezilyalı stoperi Olympiakos ve Lokomotiv Moskova'nın istediği bilinirken, Portekiz basını Sporting Lizbon'un da transfer yarışına girdiğini öne sürdü. Oyuncuların hangi takımı tercih edeceği merak konusu.

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