Survivor 2021'de heyecan son sürat devam ediyor. Ünlüler takımının kazandığı iletişim oyunu sonrası İsmail Balaban'ın annesiyle yaptığı konuşma sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Survivor'da en çok konuşulan yarışmacılardan biri olan başpehvlian İsmail Balaban'ın duydukları izleyicileri ve ünlü ismi şok etti. Gülsüm Balaban'ın, ''Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değil hiçbir şey burada. O kız senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş oğlum. Sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada.'' sözlerinin ardından İsmail adeta yıkıldı. Bu gelişmelerin ardından Survivor İsmail Balaban nişanlısı kim, ayrıldılar mı? Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları google üzerinden araştırılmaya başlandı.





Survivor İsmail Balaban nişanlısı kim?

İsmail Balaban, yarışma boyunca sıkça nişanlısından bahsetti ve yarışma sonrasında evleneceklerini ifade ediyordu. İsmail Balaban'ın nişanlısı olarak gündem olan Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. Gamze

Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Atakan ev İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan'ın nereli ve kaç yaşında olduğu ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi takmıştı. İsmail'in annesi Gülsüm Balaban'ın söylemlerinin nedeni ise henüz detaylanmadı.

2020 yılında nişanlanan Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi takmıştı.

İsmail Balaban ve annesi Gülsüm Balaban.

Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu’yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi olmuştur. Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü’nde dünyaya gelen İsmail Balaban’ın annesi Gülsüm hanım, babası ise Hasan Bey’dir. Turan isminde bir ikiz kardeşi vardır. Eğitimini sürdüren İsmail Balaban Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda tahsil görmektedir. 2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.