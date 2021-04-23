Survivor'ın 74. bölümünde acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı ise, ''Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda.'' ifadelerine yer verdi. Herkesi şaşırtan bu açıklamanın ardından hem ünlüler hem de gönüllüler takımında yarışmacılar göz yaşlarına hakim olamadı.





Acun Ilıcalı açıkladı...

Acun Ilıcalı açıklamalarına "Bu sene çok ciddi sakatlıklar yaşadık. Çağrı'nın, Merve'nin oldu. Sakatlanmayan neredeyse yok gibi. Ama önemli olan sakatlığın ciddiyeti. Bizim tek bir prensibimiz var. Yarışmacımızın sağlığını riske etmemek." sözleri ile başladı.

Ilıcalı, "Doktorumuz Türkiye'den hekimlerle görüşme yapıyor ve kararını veriyor. Bu karar 3 türlü oluyor; sakat, iyileşecek; sakat, uzun sürede iyileşecek. Üçüncüsü ise sakat, oynarsa kendisine zarar verir. Yani kendi sağlığına zarar verir dendiği anda hiçbir yarışmacımızı oynatmadık. Taviz vermeyeceğiz." dedi. Ilıcalı, "Survivor'ın gerçeği bu. Bugün itibari ile bir yarışmacımız sakatlıktan dolayı Survivor'dan ayrılmak zorunda." kötü haberini verdi.

Çağrı diskalifiye oldu!

Ilıcalı, "Bu ismi söylemek zorundayım artık. Aramızda şu an zaten. Doktorumuzun net açıklaması ile oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur dediği yarışmacımız Çağrı." dedi.

Çağrı gözyaşlarına boğulurken Acun Ilıcalı, "Senin durumunu çok bekledik, emin olana kadar 2 kere 3 kere konuştuk. Ancak senin durumu doktorumuz sonrası için sana hasar verebilir, bunun sorumluluğunu alıyorsan oynat dedi. Dizinde bir değil 3 tane çok ciddi problem var." sözlerini kullandı.

Çağrı gözyaşları içinde "Dizimin kötü olduğunu biliyordum ama beklemiyordum. Anneme söyleyin üzülmesin. Teşekkür edeyim en başta. Burada çok iyi insanlar tanıdım. Kalbini kırdığım kim varsa kusura bakmasın" dedi.

Acun Ilıcalı, "Ben annemi babamı genç yaşta kaybettim. Sevdiklerimizi sevdiğimizi söylemek için geç kalmamalıyız. Ne mutlu annene bunları duyabildi ve mutludur." dedi

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi. Çağrı Atakan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir. Oyuncu 1.85 boyunda ve 79 kilodur. Bir dönem sosyetik güzel Eda Taşpınar ile birlikteliği nedeniyle gündeme gelmişti.

Oynadığı diziler ise şöyle:

2020 - Çukur

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler











