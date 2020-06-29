Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puanla kapatan Başakşehir'in 1.75'lik oranı 1.50'ye geriledi. Trabzonspor 'un oranı ise 1.90'dan 2.20'ye geriledi.
Süper Lig 29. hafta şampiyonluk oranları
1.50 Başakşehir
2.20 Trabzonspor
50.00 Galatasaray
60.00 Sivasspor
500.00 Beşiktaş
Süper Lig 28. hafta şampiyonluk oranları
1.75 Başakşehir
1.90 Trabzonspor
25.00 Sivasspor
35.00 Galatasaray
300.00 Beşiktaş