NBA, 31 Temmuz'da geri dönüşe hazırlanırken birçok oyuncuda corona virüs şoku yaşanmıştı. ESPN'in aktardığı habere göre ise tam sayı belli oldu. NBA ve NBPA 302 oyuncuya yapılan test sonucunda 16 tane pozitif vaka çıktığını açıkladı.

Indiana Pacers'tan Malcolm Brogdon, Miami Heat'ten Derrick Jones Jr., Phoenix Suns'tan iki oyuncu ile Buddy Hield'in de aralarında bulunduğu üç Sacramento Kings oyuncusu pozitif vakalar arasında yer alıyorlar.

Koçlar ve personel de test edilirken onların sonuçları henüz açıklanmadı.

Test sonucu pozitif olan oyuncuların belirlenen protokoller yerine getirilecek şekilde karantinada kalacakları belirtildi.

NBA, Orlando'da 31 Temmuz'da startalacak. Bireysel antrenmanların 1 Temmuz'da, takım çalışmalarının ise 7 Temmuz'da başlaması bekleniyor.



