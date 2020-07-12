İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, forvet hattında bir değişime hazırlanırken ilk hedef olarak Lille'den Victor Osimhen'i belirlemişti. Fakat oyuncunun durumunda yaşanan değişmeler sonrası İtalyan ekibinin sabrı taştı ve ibre Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth'a döndü.

Napoli'nin hücum hattında Younes ve Llorente'nin takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Milik konusunda da birçok takım devredeyken özellikle Juventus, Polonyalı golcü için girişimlerini hızlandırmış durumda. Elinde sadece Lozano'nun kalma ihtimali bulunan Napoli, mutlaka bir forvet takviyesi yapmayı planlarken listenin ilk sırasındaki Victor Osimhen konusunda yaşanan sıkıntılar can sıkmaya başladı.





Osimhen'e verilen süre doldu

Tuttosport'un haberine göre Napoli'nin Osimhen konusundaki tavrı değişmiş durumda. Oyuncuya çekincelerini gidermesi ve Napoli'nin teklifini kabul etmesi için verilen süre geride kalırken oyuncu cephesinden olumlu bir yanıt gelmedi. Nijeryalı oyuncuyu temsil eden menajerler Napoli Başkanı De Laurentiis'e garanti verseler de futbolcu acele etmemesi yönünde tavsiyede bulunan abilerinin önerilerini dikkate almış durumda. Bu noktada Osimhen için daha iyi teklifler beklendiği ifade ediliyor.

Sörloth listede ilk sıraya yükseldi

Napoli, Osimhen'in kadroya katılması noktasında güvenini kaybedince rotasını tamamen Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth'a çevirdi. Oyuncunun bonservisi için Crystal Palace ile görüşüleceği belirtilse de Trabzonspor'un bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

Sörloth, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplam 45 maçta; 29 gol, 10 asistlik performans sergileyerek birçok büyük takımın gözdesi haline gelmişti.