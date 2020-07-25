Galatasaray'ın Ocak 2019'da Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a gönderdiği Maicon'un Sarı Kırmızılılar'a dönüp dönmeyeceği büyük merak konusuydu. Kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi bir yıl daha Cim Bom'un elinde bulunan Brezilyalı stoper ile ilgili Arap basınından gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

Al Jazeera televizyonu, resmi Twitter hesabından 31 yaşındaki futbolcunun 26 Temmuz Pazar (yarın) günü İstanbul'a döneceğini duyururken oyuncunun uçuş bilgilerini de yayınladı. Haberde sambacının birkaç gün önce Türkiye'ye gelmek istediği ancak Al Nasr kulübünün bilet parasını ödemediği için uçuşun geciktiği bilgisi paylaşıldı.





2017 yazında Sao Paulo'dan tam 8 milyon euro karşılığında Galatasaray'ın yolunu tutan deneyimli savunmacı, Sarı Kırmızılılar'daki ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. Maicon, bu sezon takımıyla 26 maçta boy gösterirken gol ya da asist kaydedemedi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler