Son dakika... Gerson Rodrigues maç kadrosundan çıkartıldı!

Süper Lig'in 32'nci haftasında bugün Galatasaray ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü'nde kaptan Ante Kulusic'e saldıran Gerson Rodrigues, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Bugün maç öncesi yapılan kahvaltıdan sonra takım halinde tesisler çevresinde yürüyüş yapan Ankaragücü kafilesinde takımdan ayrı yürüyen Rodrigues'e takım kaptanı Kulusic ikazda bulundu. Bu ikaz üzerine Kulusic'e küfür eden Rodrigues, takım kaptanına saldırdı. Gerson Rodrigues, Kulusic'e yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı. Olay, kulüp yöneticilerinden Taner Acar tarafından başkan Fatih Mert'e intikal ederken, başkan Mert verdiği karar ile Gerson Rodrigues'in süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan MKE Ankaragücü'nün Rodrigues ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedeceği öğrenildi.

Ercan ATA / ANKARA (DHA)



