Galatasaray’da sadece dış değil, iç transfer için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik patron Fatih Terim’in tamamen gözden çıkardığı iki yıldızdan Belhanda’nın Suudi Arabistan’a, Falcao’nun da ABD’ye gitmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, her iki oyuncuya da transfer görüşmesi yapabilmeleri için izin verdi. Galatasaray, özellikle Belhanda’nın satışından 9-10 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor. Falcao için bonservis bedeli talep edilmeyecek. Kolombiyalı golcünün 7 milyon Euro’yu bulan maliyetinden kurtulmak, kulübün ilk hedefi.





Diagne geri dönüyor

Falcao ile yollar ayrıldıktan sonra mevcut kadroda Galatasaray’ın 1. forveti Diagne olacak. Sarı-Kırmızılılar aynı zamanda yeni bir santrfor için de girişimlerde bulunacak. Adaylardan biri, Katar’dan ayrılan ve boşa çıkan Mandzukic. Ancak gündemde genç ve potansiyelli oyuncuların bulunduğu da gelen haberler arasında.