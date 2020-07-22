Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Ekonomik nedenler ve yeni yabancı kısıtlamasından dolayı sözleşmesi sona erecek ve düşük bonservis bedelli Türk futbolculara yönelen Aslan, kulübü Bundesliga'da küme düşen Kenan Karaman ile görüştü. Milli yıldızın menajeri ile yapılan görüşme Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşti.

Gelecek sezondan itibaren yabancı sınırlamasının uygulanacak olması nedeniyle transferde yerli oyunculara yönelen Galatasaray, bombayı patlatmaya hazırlanıyor.





Bu sezon Almanya Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı gündemine alan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kenan için somut adımı attı.

A Spor'un haberine göre Cimbom, Türk Telekom Stadyu'munda Kenan Karaman'ın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi.





Kenan Karaman'ın Menajeri Türk Telekom Stadı'ndan paylaşımda bulundu

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Bundesliga 2'de oynamak istemediği iddia edilen Kenan Karaman, transfere sıcak bakıyor. Bir dönem milli takımda hocalğını yapan Fatih Terim faktörü ise Cimbom'u bu transferde öne çıkaran faktörler arasında yer alıyor.

Alman ekibinde bu sezon 21 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.