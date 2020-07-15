SON DAKİKA! FIFA, 5 oyuncu değişiklik hakkını uzattı!

FIFA, 5 oyuncu değişiklik hakkını 2020-2021 sezonun sonuna kadar uzattı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan 5 oyuncu değişikliği hakkı, 2020-2021 sezonunda da uygulanacak.





FIFA'dan yapılan açıklamada, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021'in Ağustos ayına kadar uzatıldığı belirtildi.

FIFA’dan yapılan resmi açıklamaya göre IFAB Yönetim Kurulu, yaptığı toplantı sonunda kulüplere tanınan 5 oyuncu değişikliği hakkını 2020-2021 sezonunu sonuna kadar kullanılacağını açıkladı. Kural, Ağustos 2021’e kadar devam edecek. FIFA, bazı liglerin başlama ve bitiş süresinin daralması nedeniyle futbolcu sağlığını korumak adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

FIFA ayrıca yaptığı açıklamada aldığı kararı federasyonlara ileterek, son kararın yerel federasyonlarda olduğunu da belirtti.