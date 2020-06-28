Pandemi sürecinden en fazla etkilenen kulüplerden olan Fenerbahçe, uzaklardan bir kötü haber daha aldı. Sarı-Lacivertli kulüp, eski yıldızlarından Josef de Souza'nın ülkesi Brezilya'da covid-19 virüsü taşıyıcısı haline geldiğini duyurdu. Halen kariyerini Suudi Arabistan takımı Al Ahli'de sürdüren Souza'nın 3. çocuğunun doğumu için gittiği ülkesi Brezilya'da virüse yakalandığı ifade ediliyor. Brezilyalı futbolcunun bu tatsız gelişme nedeniyle 14 gün boyunca ülkesinde karantinede kalacağı ve ailesiyle görüşemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe resmi hesaplarından yaptığı duyuruda Souza'nın durumuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı: Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz.







