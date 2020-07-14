Fenerbahçe Beko'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Başantrenör Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası sırasıyla Egehan Arna, Gigi Datome ve Derrick Williams da takıma veda eden isimler olmuştu.

Bu isimlere bir yenisi daha eklendi ve THY EuroLeague ekiplerinden Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren Joffrey Lauvergne'i kadrosuna kattığını açıkladı.





Sarı Lacivertli forma altında zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli pivotun yeni adresi Litvanya oldu.









Fenerbahçe'den açıklama

Sarı Lacivertli kulüp tecrübeli basketbolcunun takımdan ayrıldığını kamuoyu ile paylaştı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2018-19 ve 2019-20 kadrolarında yer alan Fransız pivotumuz Joffrey Lauvergne ile yollarımız ayrılmıştır. Takımımızın formasını iki sezon boyunca giyen Joffrey Lauvergne’ye Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.







