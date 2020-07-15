Bir sezonu daha hayal kırıklığı yaşatarak bitirmeye hazırlanan Fenerbahçe, 2020- 21 yapılanması için kolları sıvadı. Yönetim ve sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler’in hazırladığı transfer listesinin ilk sıralarında Fortuna Düsseldorf forması giyen Milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman var. Kanarya bu ikili için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu.





Kiel’de kiralıktı

Alman basınına göre Fenerbahçe’nin radarına Düsseldorf’tan bir isim daha girdi: Emmanuel Iyoha... 22 yaşındaki forvet sezun 2. Lig ekiplerinden Kiel’de geçirdi. Iyoha, burada kaydettiği 9 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nijerya asıllı Alman forvet, 1.91 m.’lik boyuyla tarz olarak Muriç’e benziyor.

500 bin Euro

Fortuna Düsseldorf’ta Kaan Ayhan 2.5 milyon Euro’ya, Kenan Karaman ise 2 milyon Euro’ya serbest kalabiliyor. Fenerbahçe’nin Emmanuel Iyoha için de ilk etapta 500 bin Euro teklif etmesi bekleniyor. Futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki’nin sezon sonunda Düsseldorf’a giderek 3 oyuncunun birden işini bitirmeye çalışacağı öğrenildi.