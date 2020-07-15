Son dakika Fenerbahçe haberi - Laurent Blanc kararını verdi

Ünlü Fransız teknik adam Laurent Blanc, yeniden futbola dönmeye hazırlanıyor. Blanc, 2016'da PSG'den ayrıldıktan bu yana teknik direktörlük yapmamıştı. Şimdi ise geri dönüş adına adaylar arasında Fenerbahçe de gösteriliyor.

Vipsg PSG'nin eski hocasının Bordeaux, Valencia veya Fenerbahçe ile yeniden futbola dönüş yapabileceğini belirtiliyor.





Le Journal du Dimanche'a konuşan temsilcisi Alain Migliaccio, tecrübeli hocanın bu yaz futbola dönme ihtimalinin %90 olduğunu belirtti. Vipsg'ye göre Blanc'a yakın bir kaynak ise "Futbolu özlüyor. Çin'den bir teklif vardı ama bu bir para meselesi değil. Kendisine sunulacak ciddi bir proje istiyor" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde Barcelona, Inter, Manchester United gibi önemli takımların formasını giyen Blanc, teknik direktör olarak ise Bordeaux, Fransa Milli Takımı ve PSG'de görev yapmıştı.



