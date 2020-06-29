Fenerbahçe Beko'da yeni, sezon yapılanmasının detayları yavaş yavaş belli oldu. Sırp koç Zeljko Obradovic'in görevinden ayrılması sonrası genel menajer Maurizio Gherardini'nin geleceği de büyük merak konusu olmuştu. Sarı Lacivertli kulüp resmi açıklamayı yaptı ve ünlü menajer ile 2 yıllık sözleşme yenilendiği duyuruldu.





İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini’yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır.





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Fenerbahçe Beko’nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından “Yılın Yöneticisi” seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz.







