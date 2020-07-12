Beşiktaş'a kötü haber. Siyah-Beyazlı takım Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta Boateng'in sakatlandığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Boateng, sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.





Gökhan Gönül'den iyi haber

Siyah-Beyazlılarda sakatlığı geçen Gökhan Gönül ise kadroda yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Burak ve Atiba cezalı Ljajic ile Umut Nayır'ın hastalıkları sürüyor.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı Boateng açıklaması

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng’e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde aşil tendinopatisi tanısı konulmuş ve tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştı. Ağrıları devam eden Boateng’in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir.



