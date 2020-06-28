Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasındaki isim Chidozie Awaziem... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Awaziem'i yeni sezon kadrosunda görmek istediği belirtildi.

A BOLA'ya göre Sergen Yalçın, transfer çalışmaları kapsamında yönetimden ilk olarak stoper Chidozie Awaziem'i istedi. Bu doğrtultuda Beşiktaş'ın oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Porto ile görüşmelere başladığı belirtildi.





Bonsrvisi Porto'da olan oyuncu sezonu kiralık geçirdiği Leganes formasıyla dikkatleri çekmeyi başarmış ve İspanya'nın önemli ekiplerinden Sevilla'nın da transfer listesine girmişti.

Nijeryalı stoper, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ise Süper Lig'de kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti.



