Son dakika | Beşiktaş transfer haberleri - Seyhan Yiğit girişimi

Transfer stratejisini gelecek vadeden, potansiyeli yüksek futbolcular üzerine kuran Beşiktaş, Bayern Münih ll formasını giyen Mert Yılmaz'ın ardından Nürnberg U19 Takımı oyuncusu Seyhan Yiğit'i de listesine dahil etti. Sabah'ın haberine göre; Sağ bek ve stoperde görev yapan 17 yaşındaki gurbetçi için girişimlere başlayan Kartal, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği oyuncunun transferini bir an önce bitirmek istiyor. Futbola Ingolstadt altyapısında başlayan, ardından Bayern Münih'e geçen Seyhan, son olarak Nürnberg'e transfer oldu. Türkiye U16 Milli Takımı'nda da forma giydi.





BASKETBOLA 61 TRANSFER!

Beşiktaş yönetimi, basketbolda Teksüt Bandırma ile önemli bir proje gerçekleştirmek için anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma neticesinde toplam 61 oyuncunun siyah-beyazlıların bünyesine katılacağı öğrenildi. Bu oyuncuların 8'i A takımda, 53'ü ise altyapıda forma giyecek.