Beşiktaş'ta kaleci transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor… Sabah'ın haberine göre; Yaklaşık 1.5 aydır siyah-beyazlıların gündeminde olan Stanislav Kritsyuk ile yapılan görüşmeler sonrasında sezon başına 700 bin Euro artı bonuslar üzerinden 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldı. Rus ekibi Krasnodar ile sözleşmesi temmuzda bitecek olan 29 yaşındaki Rus kalecinin durumu, ekonomik açıdan Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik olarak da Sergen Yalçın'dan alınacak yanıta göre netlik kazanacak.

RİVER PLATE'Lİ ELDİVENİN AVRUPA TECRÜBESİ YOK

Kritsyuk'un alternatifi ise Güney Amerika'dan belirlendi. Beşiktaş, River Plate'in Arjantinli file bekçisi Franco Armani'yi gündemine aldı. 33 yaşındaki kaleci için kulübüyle temas kuruldu. 2022'ye kadar River Plate ile mukavelesi devam eden Armani, kariyeri boyunca Güney Amerika dışına çıkmadı. Armani, kariyerindeki 251 maçta 192 gol yedi. 112 maçta ise ağlarında top görmedi.





KERİM ALICI İÇİN TEKLİF YAPILACAK

Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı'nın Beşiktaş'a transferinin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulübün transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın hafta içinde İzmir'e giderek Kerim için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la masaya oturacağı bildirildi. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Kerim, 1. Lig'de toplam 83 maça çıktı, 3 gol kaydetti.

SNİPER GÜN SAYIYOR!

Beşiktaş'ın 5 yıllığına prensip anlaşmasına vardığı Nika Ninua, duran toplardaki ustalığı nedeniyle ülkesi Gürcistan'da 'Sniper' lakabıyla anılıyor. Scout ekibinin yönetime verdiği raporda övgüyle bahsettiği Dinamo Tiflisli 21 yaşındaki futbolcu, Kartal'a gelmek için gün sayıyor.