Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda Caner Erkin’in penaltı golüyle mağlup eden Beşiktaş, Avrupa şansını sürdürdü. Ligi 3. sırada bitirmek istediklerini belirten Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçının ardından “Bu saatten sonra önemli olan kazanmak. Biz de artık iyi futbol yerine sonuca giden futbol oynayacağız, taraftarımıza şimdiden söylüyorum” ifadelerini kullanmıştı.





Malatya deplasmanına farklı bir taktik dizilişle çıkan siyah-beyazlılar, fazla pozisyon üretemediği mücadelede rakibini 1-0’la geçmeyi bildi. Beşiktaş, bu sonuçla Sivasspor’la arasındaki 1 puanlık farkın açılmasına izin vermedi ve üçüncülük iddiasını sürdürdü. (İHA)



