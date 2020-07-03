Siyah-Beyazlılar’ın savunmasının temel taşı olarak gösterilen Domagoj Vida’ya, İtalya’dan dev bir talip çıktığı öğrenildi. Beşiktaş’la sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Vida için Roma’nın, harekete geçtiği ulaşıldı. Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan Çizme ekibinin, transfer listesine Hırvat stoperi de dahil ettiği ve menajerler aracılığıyla 31 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Kartal’ın senelik 3.4 milyon Euro’luk maaşıyla en çok kazanan isimlerinin başında gelen Vida’nın bu ücretini karşılaşmakta oldukça zorlanan Beşiktaş Yönetimi’nin, teklifin resmi olarak önlerine gelmesi durumunda sıkıntı çıkarmadan ‘Evet’ diyeceklerine kesin gözüyle bakılıyor.





Yerine Welinton olacak

Roma cephesinin, Kartal’ın kapısını ortalama 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle çalacağı da gelen haberler arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncunun, Roma’nın teklifine sıcak bakacağı ve Kartal’ın da, Vida’nın ayrılığı durumunda rotayı zaten daha önce de ilgisinin olduğu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın Alanya’dan eski oyuncusu Welinton’a çevirerek, bu transferi bitirmeye çalışacağı belirtildi.





Yakup Çınar