Başakşehir ile şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, çok konuşulacak bir Galatasaray itirafında bulundu. Azerbaycan'da yayınlanan CBC Sport kanalındaki 'Türkiye'den futbol programına telefonla bağlandı ve Galatasaray cevabı ile gündem oldu.

Galatasaray'da çalışmak istediğini belirten Okan Buruk'un sözleri şu şekilde;

Fatih Terim bir tane, Türkiye'de tek hoca. Ben de yeni jenerasyon hocalardan iyi şeyler yapan teknik adamlardan biriyim. Türkiye'de önemli teknik adamlar başarılı oldu. Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş gibi...

Biz de yeni jenerasyon teknik direktörlerden aynı şekilde onlar gibi uzun yıllar hem Türkiye hem milli takımlar hem yurt dışında çalışmak istiyoruz. Ben Galatasaray'da da futbol oynadım. İnşallah ileride bir gün orada çalışmak bana nasip olur.













Başakşehir ile yola devam edecek mi?

Başakşehir ile bir yıllık sözleşmesi daha bulunan Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Hürriyet'ten Süleyman Arat'a verdiği röportajda ''Adımın Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılması lig boyunca beni yormadı ve etkilemedi. Başarı olduğu zaman bu tür şeyler oluyor. Ben tabii ki sadece işime odaklandım. Zaten 1 yıllık daha sözleşmem var.'' sözlerini kullanmıştı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Okan Buruk ile yola devam edeceklerini açıklamıştı.

Galatasaray alt yapısında futbola başlayan Okan Buruk, 11 sezon boyunca sarı kırmızılı formayı giydikten sonra Inter'e transfer olmuştu. Buruk, daha sonra 2006-08 yılları arasında da Galatasaray'da oynamıştı.

Hürriyet / SporArena







