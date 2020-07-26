Okan Buruk isyan etti! 'Böyle bir saçmalık yok!'

Şampiyon Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezondan itibaren uygulayacağı yeni yabancı sınırı ile ilgili NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Yeni sınırlamanın yanlış olduğunu vurgulayan Buruk, "Yabancı sınırına itiraz etmeyen var mı acaba? Dışarıda, sokakta, evde, yemekte, itiraz etmeyen var mı bu karara? Bu karar için ben doğru diyeni hiç duymadım. Neden bu kararın alındığını anlamıyoruz. Kulüp bazında düşünmemek lazım. Türk oyunculara verilen 5-6 milyonları hatırlıyoruz. Dünyada böyle bir saçmalık yok. Şu yaşında şu oyuncuyu daha iyi olmadığı halde, koyacaksınız, oynayacak şeklinde bir kural yok. Hamit Altıntop beni aradı, fikirlerimi söyledim, not aldı." ifadelerini kullandı.





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