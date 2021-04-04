N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda dünya rekoru!
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01’lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Erkeklerde Kenyalı Kibiwott Kandie, 59:32'lik derecesiyle birinci oldu ve İstanbul Yarı Maratonu'nun rekorunu kırdı.
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01’lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.
Erkeklerde Kenyalı Kibiwott Kandie, 59:32'lik derecesiyle birinci oldu ve İstanbul Yarı Maratonu'nun rekorunu kırdı.