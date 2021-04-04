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N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda dünya rekoru!

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01’lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Erkeklerde Kenyalı Kibiwott Kandie, 59:32'lik derecesiyle birinci oldu ve İstanbul Yarı Maratonu'nun rekorunu kırdı.

04 Nisan 2021, Pazar 11:31 Son Güncelleme:
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N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda dünya rekoru!

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01’lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Erkeklerde Kenyalı Kibiwott Kandie, 59:32'lik derecesiyle birinci oldu ve İstanbul Yarı Maratonu'nun rekorunu kırdı. 


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