Mert Hakan Yandaş: Üzerimize yıktılar!

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Adı transfer gündeminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan ve bu haftaya kadar yaşanan düşüşün Emre Kılınç ile birlikte sebebi oldukları konuşulan Mert Hakan Yandaş, "Maçı konuşmak istemiyorum. İçimdeki şeyleri konuşacağım. 3 haftadır bizimle ilgili bir süreç vardı. Taraftar haklıdır kızar eder ama biz üzerimizde Sivasspor forması taşıyoruz. Kötü gidişi bizim üzerimize yıktılar" ifadelerini kullandı





"İkimiz de iyi oynadık"

Mert Hakan Yandaş, "Emre Kılınç ile bunu konuştuk. Biz hiçbir zaman mücadeleden kaçmadık. Her şeye rağmen çok mutluyum çünkü ikimizde iyi oynadık. Görevimizi yaptık. İnşallah ligi burada bitirir ve sonrasında yolumuza bakarız. Dışarıdan gelenlere değil de içimizde bize inanmayanlara selam olsun" şeklinde sözlerini tamamladı



