Meksika basını, Galatasaray için flaş bir iddia ortaya attı. Sosyal medya hesabından Tigres'e veda eden ve bonservisi elinde olan Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın Galatasaray ile anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.





30 yaşındaki forvete MLS'ten de çok cazip teklifler geldiği ancak tecrübeli forvetin Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın en ciddi aday olduğu iddia edildi.

Geçen senelerde de ismi Galatasaray ile anılan Valencia, Meksika'ya transfer olmadan önce Premier Lig'de West Ham ve Everton formaları giymişti. (Hürriyet)