Son dakika haberi... Süper Lig'in 29. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşan ve maçı yarıda bırakmak zorunda kalan Mario Lemina'nın son durumuna ilişkin Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Sarı Kırmızılı kulüp, yıldız futbolcunun adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlanan Lemina'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.





İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Oyuncumuz Mario Lemina’nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.







