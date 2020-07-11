Galatasaray haberi... Omar Elabdellaoui çok iyi transfer

Galatasaray’ın Mariano’nun yerine sağ beke transfer etmeyi düşündüğü Omar Elabdellaoui’y i, Yunan gazeteci Antonis Oikonomidis’e sorduk. Olympiakos’taki sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Norveçli futbolcudan övgüyle bahseden Oikonomidis, şunları dile getirdi: “Çok iyi bir oyuncu ve Yunanistan’ın en iyi sağ bekleri arasında ilk sırada geliyor. Eğer Galatasaray’a transfer olursa, takım için çok yararlı bir oyuncu olur. Norveç Milli Ta kımı’nın kaptanı ve İngiltere kariyeri bulunuyor. Normalde Premier Lig’de oynamayı her zaman çok istedi ama Hull’ın küme düşmesi sonrası 2017’de Olympiakos, kiralık sözleşmesindeki opsiyon hakkını kullanarak onu bonservisiyle aldı.

"Düştüğünde kalkmayı bilir"

“Her zaman sahada büyük bir güç ve büyük bir hırsla oynar. Savunma olarak çok iyi ama hücum yönünde aynı etkisi yok. Ancak bu hücumunun kötü olduğu anlamına gelmesin. Ko lay kolay yorulmaz, saha içinde zaman zaman düşüşler yaşadığında tekrar ayağa kalkmasını bilir. Ta ktik anlamında da takıma fayda sağlar. 4-4-2’de savunmanın sağında, 3-5-2’de orta alanın sağında kanat olarak oynayabilir.”





Yıllık 1.1 milyon istedi

“Eğer Galatasaray gerçekten Omar’ı transfer ederse, bu çok ama çok iyi bir transfer olur. Olympiakos’tan yeni kontrat için yıllık 1.1 milyon Euro civarı bir para istiyor ancak kulübün düşündüğü ekonomik sebeplerden dolayı 650-700 bin Euro arasında bir rakam önerdiler. Olympiakos’un, Omar’ın istediği rakamı verebileceğini sanmıyorum.”

Mariano'nun yeni adresi

Galatasaray’ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Süper Lig bittikten sonra ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcu, At letico Mineiro ile anlaşmaya vardı. 2017 yılında Sarı-Kırmızılı kulübün Sevilla’d an transfer ettiği Mariano, Galatasaray’la 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Sözleşmesi sona eren Mariano, Galatasaray’d a yıllık 2.3 milyon Euro garanti ücret kazanıyordu.