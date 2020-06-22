Galatasaray - Gaziantep maçında 17 saniyelik ihlal

Galatasaray-Gaziantep maçında çokça tartışılan kalecinin topu elinde tutma süresi ile ilgili çok ciddi bir ihlal daha yapıldığı ortaya çıktı. Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in maçın 32 ile 33. dakikaları arasında topa tam 17 saniye sahip olduğu ortaya çıktı. Galatasaray-Gaziantep maçının hakemi Alper Ulusoy'un kararları tartışmaya devam edilirken bugün flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre Gaziantep kalecisi Günay dün oynanan maçın 32 ile 33. dakikaları arasında topu tam 17 saniye tuttu ancak hakem Alper Ulusoy düdük çalmadı. Yayıncı kuruluşun görüntüleri izlendiğinde Günay skorbord 31.53'ü gösterirken yatarak topa sahip oluyor. Pozisyonun devamında yayıncı kuruluş Mariano'nun şutunu gösteriyor.

31.53'ten 32.11'e...

Günay degaj yaptıktan sonra yayıncı kuruluş pilot kameraya geçtiğinde ise meşin yuvarlak havada ve süre 32.11. Galatasaray'ın görüntüleri incelediği ve TFF'ye aynı maç içinde yaşanan aynı pozisyonu hakem Ulusoy'un farklı yorumladığı yönündeki şikayetini ileteceği öğrenildi.

6 saniye kuralı ihlalleri

Günay'ın 6 saniye kuralını ihlal ettiği anda Gaziantep'in 1-0'lık üstünlüğü bulunuyordu. Galatasaray kalecisi Okan'ın 18 saniyelik ihlalinde ise Galatasaray skorda 3-2 öndeydi. Pozisyonun devamında Gaziantep penaltı kazanmış ve mücadele 3-3'lük skorla sona ermişti.







